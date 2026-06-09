ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಹ್ವಾನ, ಜುಲೈ 7 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮೇಘಮೈತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಘಮೈತ್ರಿ ಐದನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸವಿನೆನಪಿಗೆ ಮಾಪಮ್ಮ ಹೊಸಮನಿ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆರನೇ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸವಿನೆನಪಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಖಾಡೆ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಏಳನೇ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸವಿನೆನಪಿಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿಮಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸವಿನೆನಪಿಗೆ ಸದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರತ್ನ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಕತೆ, ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ, ಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಕಾರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಜುಲೈ 7 ರೊಳಗೆ ಎಂ.ರಮೇಶ ಕಮತಗಿ, ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1ಕಮತಗಿ -587120, ತಾ:ಹುನಗುಂದ, ಜಿ:ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೊ-96867 82774 ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-19-1333699246</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>