ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಖರ್ಗೆಗಿಲ್ಲ: ನಿರಾಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPPoliticsKarnatakaprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT