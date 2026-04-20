ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏ.21 ರಿಂದ ಏ.23ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ.21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಘು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, 11ಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಯಾತ್ರೆ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>11.45ಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ, ಸ್ತುತಿ, ಭಜನೆ, ನಂತರ ಮಹಾ ಮಂಗಳರಾತಿ ನಂತರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಘು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, 10.30ಕ್ಕೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, 11.30ಕ್ಕೆ ಪಂ.ಸುಪ್ರತೀಕ ಭಟ್ಟ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ, ಭಜನೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಜರುಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಏ.23 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಘು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-19-1967998868</p>