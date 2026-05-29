ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸತ್ಯ ಶೋಧಕ ಸಂಘ, ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಜೈಭೀಮ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರ್ಯಾಲಿ ಪಂಕಾ ಮಸೀದಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸತ್ಯ ಶೋಧಕ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಶುರಾಮ ಮಹಾರಾಜನವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ ಗರಸಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವಕರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಿ, ಗಿರಿಯಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಿ, ದೀಲಿಪ ಡವಳೇಶ್ವರ, ಬಂಡೆಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಆರೆತ್ತಿನವರ, ರಾಮು ನಾರಾಯಣಿ, ಕಿರಣ ನೀಲನಾಯಕ, ರಾಮಣ್ಣ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಸುನೀಲ ಬಂಡಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮಾವಿನತೋಟ, ಕುಮಾರ ಬಿಚ್ಚೇಲಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>