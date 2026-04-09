ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಶೇ65.59ರಷ್ಟು ಮತದಾನ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಶೇ65.59ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಂಜೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತದಾನ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.</p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೂ ಬಹುತೇಕ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೇ ಸಂಜೆ ಮತದಾನ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಮತದಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಂಡು ಬಂದಿತು. </p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಿದರು.</p><p>ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಾಂಡಗೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಎಚ್. ಪೂಜಾರ ಮತ್ತಿತರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.</p>