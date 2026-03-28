ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಣೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಂತ್ರ, ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತದಾರರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದರೆ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ವಿಸ್ತಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಲಾಡ್ಜ್, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವರು.

ಬಿಜೆಪಿಯು 319 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ವಿಸ್ತಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು' ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

40 ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರು: ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ತಲಾ 40 ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಅವರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವರು.

ಸಿದ್ದಾಪುರಗೆ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ

ಈಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಬಿ.ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

'10 ವರ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ರ ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಾದರೂ ನನಗೇಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಡಿ.ಬಿ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ –ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಳಹೊಡೆತದ ಭೀತಿಯಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಎಚ್. ಪೂಜಾರ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಮಾತು ಬಿಜೆಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಎ