ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ

ಎರಡನೇ ಹಂತದತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ, ಬೆಂಬಲಿಗರ ನೋಟ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 8:01 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 8:01 IST
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ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 20 ಮಂದಿ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ
ಎಸ್‌.ಜಿ. ನಂಜಯ್ಯನಮಠ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
BagalkotCabinet

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