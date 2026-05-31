ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮನವಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನವನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಟಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ತಪಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಗರಸಂಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ. 69, 71ರಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಆಡಲು ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಫೀಕ್ ಜಮಾದಾರ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಬಾಬು ಇಟ್ಟಗಿ, ಮಹೇಶ ಬೀಳಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>