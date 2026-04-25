ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ: ಮುತ್ತಣ್ಣ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾದಿಗ ಮಹಾಸಭಾ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೂರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೇ17ರ ಬದಲು ಶೇ15ರಷ್ಟು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಲಗೈ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ ನೀಡಿ, ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಷ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೊಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಹುನ್ನಾರ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟೀಕೆ: ಹಲವು ಆಯೋಗಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಟವಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>