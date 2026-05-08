ನೂತನ ಶಾಸಕರ ಮುಂದಿವೆ ಹತ್ತಾರು ಸವಾಲು

ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸವಾಲು ನೂತನ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಯುನಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನವನಗರದ ಮೂರನೇ ಯುನಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2026 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ನಗರದ ಕಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

'ಮಲ್ಲಯ್ಯನಗುಡ್ಡ, ಐಹೊಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ನಗರಕ್ಕೆ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಗುಡ್ಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಐಹೊಳೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

200 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ 200 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ರಾಂಪುರದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟವರೆಗಿನ ದ್ವಿಪಥಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು, ಭಗವತಿ–ಮುಡಪೂಜಿ, ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ– ಇಂಗಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್, ಕಮತಗಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳೂರ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ರಾಂಪುರ ಬಳಿಯ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಹೊದ್ಲೂರು, ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ, ಇಲಾಳ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಗುಳಬಾಳ, ಮುತ್ತತ್ತಿ, ಬೊಮ್ಮಣಗಿ, ಡೊಮನಾಳ ಮುಂತಾದ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಂಬರು ಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತೇ ಡಾಂಬರು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ.

'ಶಿರೂರ ಬಳಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾ