ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿದ ಭಕ್ತರು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಉತ್ತಮ ಮೆಳೆ-ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಐದು ವಾರಗಳ ಹರಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಕೊನೆ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿಯ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊತ್ತಲೇಶ ದೇವ ಸ್ಥಾನ ದಾಟುವವರೆಗೂ ಭಕ್ತರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಉಡಿ ತುಂಬಿದರು. ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನವಲ್ಲದೇ ಕೊತ್ತಲೇಶ, ಗಣಪತಿ, ಕೇದಾರನಾಥ, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮುಂತಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದಿನ ಪಾದಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಕಡ್ಲೆ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ:ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ವಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರೈತರು ದೇವತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಐದು ಮಂಗಳವಾರ ವ್ರತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಹಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ವಾರ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೇ ಸಿಹಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಂಗುರ ಸಾರಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ವಾರ ಹಿಡಿದು ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಐದು ವಾರ ಗಳ ಭಕ್ತಿಯ ಹರಕೆ ನಂತರ ಈಗ ಐದನೇ ವಾರ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.