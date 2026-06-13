<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಜೂನ್ 14ರಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಜಿಸಾಬ್ ದಂಡಿನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ), ಅಹಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಜಾಥಾವು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ನಂದಿಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಲ್, ಕಾಳಿದಾಸ ಸರ್ಕಲ್, ನಗರಸಭೆ ರಸ್ತೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಸರ್ಕಲ್, ಹಳೆ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಚೌಕ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಡಿಲಿಟ್ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಎಂ. ತರಫದಾರ್, ಎಚ್.ಎಲ್. ನೀಲನಾಯಕ, ಪವಿತ್ರಾ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ, ಬಸೀರಅಹಮ್ಮದ್ ಬಾವಾಖಾನ, ಭೀಮಶಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-19-1286703349</p>