ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಬಂಗಾರ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಹುತೇಕ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗುಂಪು, ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಒಂದೇ ದಿನ ಅಂದಾಜು 10 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಜಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>