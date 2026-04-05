ರೈತರ ಪರ ಸರ್ಕಾರವಾ: ಅಶೋಕ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದಿರಿ. ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನದಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ₹4 ಸಾವಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ. ಇದು ರೈತ ಪರ ಸರ್ಕಾರವಾ?' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೀರಾವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ? ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದರೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತೆಗೆದಿರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದು, ಬಿರ್ಯಾನಿ ತಿಂದು ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಹೋದವರು ಪತ್ತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಲಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಶಬರಿ ಹಾಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಮದು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ? ಇಲ್ಲವೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯುಕೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ. ಬಚಾವತ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಲು 14 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾನೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಜ್ಯದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಕೊರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರ ಆದೇಶ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂದ್ರದಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಎಚ್. ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>