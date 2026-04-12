ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ

ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆಗದಿರುವುದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೂಡಿ, ಕಳೆದರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಕ್ಕಾ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

2023ರಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಿಂದ 7ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಲಿವೆಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾಯಕರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಸಿದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಗಳಿಸಿದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಆಗದಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಏರದಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮತಗಳೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳೂ ಕೈ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಹಲವು ಸಮುದಾಯದ ಹೊಸ ಮತಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ವಾದ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯು, ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಪಂಗಡಗಳವರು ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೇಕಾರರ ಮತಗಳೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮತಗಳೂ ಮರಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಾದ.

ಮತಗಟ್ಟೆವಾರು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಮತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡಿ ಕಳೆದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಿನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-19-810397910