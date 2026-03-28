322 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಸಂಗಪ್ಪ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಏ.9ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮತದಾನಕ್ಕೆ 2,59,797 ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ 322 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 1,26,999 ಪುರುಷರು, 1,32,775 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 23 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4,387 ಯುವ ಮತದಾರರು, 3,017 ಜನ 85ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತದಾರರು, 2,634 ಅಂಗವಿಕಲ ಮತದಾರರು, 38 ಜನ ಶತಾಯುಷಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 385 ಸೇವಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

85 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ 183 ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ 90 ಮಂದಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಮತದಾರರು ಏ.1 ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ತಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ 08354–235374, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08354–235100 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ ಕುರೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ಯಾವ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಎರಡು ಸಖಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜಗಲಾಸರ ಇದ್ದರು.