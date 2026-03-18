ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಮೇಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಹ್ವಾನ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಎಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮೇಟಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೇಟಿ ಅವರ ನಾಲ್ವರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೂರ ಇರಿಸಿದ್ದರು.

'ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಬಾಯಕ್ಕ, ಮಹಾದೇವಿ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೇ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಜಗಳವಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಗಳವಾಡಿದರೆ ಅದು ಜನರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.