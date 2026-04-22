ದಂಡಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸೆಷೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2023 ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬುವರು, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಸಂತೋಷ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅನಿರುದ್ಧ ಗಲಗಲಿ, ಆನಂದ ದಲಭಂಜನ, ಶಂಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೂರುದಾರರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಂಡದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ವಕೀಲರಾದ ಅಬ್ದುಸಮದ್ ಜರತಾರಗರ, ಎಸ್.ಆರ್. ಅನಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>