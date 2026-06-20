ಜಲಚರಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ: ಪರಿಸರವಾದಿ ಎಂ.ಆರ್. ದೇಸಾಯಿ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮೊಸಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜಲಚರಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಎಂ.ಆರ್. ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವ ಮೊಸಳೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವನಿಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊಸಳೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ನೀರಿನ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳು ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೊಸಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮೊಸಳೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾಲ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಎಫ್ಓ ಕೆ.ಎಸ್. ಗೊರವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಸಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನದಿ, ಕೆರೆ ನೀರು ಬತ್ತಿದಾಗ ಹೊರಬರುವ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಸಳೆಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪ ವಿ.ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊಸಳೆ ಹಾಗೂ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಜ್ಜನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹುನಗುಂದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಜಯವರ್ಧನ್ ತಳವಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-658195223</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>