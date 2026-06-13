'ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಲನೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿ' - ಹಂಸವೇಣಿ ಕರೆ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ‘ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರಿವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಂಸವೇಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ಘಟಕವನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಇಂದು ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಶರಣ, ಶರಣೆಯರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಚಳವಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದರಗಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಂದಾರಿ, ರೇಖಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಯಲ್ಲವ್ವ ಚೌಡಪುರ, ಮಂಜುಳಾ ಹಂಗರಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-19-996993779</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>