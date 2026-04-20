ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಮಠ ಸಜ್ಜು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದು ನವನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಹರಿವ ಹಾವಿನ ಗಂಡ, ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚಿನ ಗಂಡ, ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡ' ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷ ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಪರಂಪರೆಯ ಮಠಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಪೇಟ, ಅಶ್ವಾರೋಢರಾಗುವ ಈ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಪವಾಡ ಪುರುಷರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಮಠವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಮಠವು ಶ್ರೀಗಳಾದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಜ್ಜ, ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ(ಈಶ್ವರ), ಶ್ರೀಮಾತಾ ಕಪ್ಪರಪಡಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪನವರು ನುಡಿಯುವ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಲು ಸುತ್ತ–ಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಸವರಾಜಪ್ಪನವರು ಮಠಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಎಕರೆ ತಮ್ಮದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-19-1955179470</p>