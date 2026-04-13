ಫಾತಿಮಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ನೆರವು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಏ.6ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಮೃತರಾಗಿದ್ದ ಫಾತಿಮಾ ತುಪ್ಪದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ₹5 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ವಾಂಬೆ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ, ಮುಖಂಡ ಹೊಳಬಸು ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ನೆರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯುಬ್ ಪುಣೇಕರ, ರಸೂಲಸಾಬ್ ಪೆಂಡಾರಿ, ಜಾಫರ್ ಬೇಪಾರಿ, ನಾಗರಾಜ ಹದ್ಲಿ, ಬುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಜಾಕ್ ಬೇನೂರ, ಸಿಕಂದರ ಅಥಣಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಗಾಳಿ, ಆರ್.ಎ. ಪಟ್ಟಣದ, ಅಮೀನಸಾಬ್ ರಕ್ಕಸಗಿ, ವೈ.ವೈ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260413-19-1730484869