15 ಪ್ರಕರಣ: ₹4.17 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯಡಿ ದಾಖಲುಗೊಂಡ 15 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ₹4.17 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಾಗಲ ಕೋಟೆಯ ನಾಲ್ಕು ಹೋಟೆಲ್, ಎರಡು ಬೇಕರಿ, ಒಂದು ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋ ರೆಂಟ್, ಹುನಗುಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್, ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್, ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೋ ರೇಷನ್, ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 15 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜಗಲಾಸರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾ ದವರಿಗೆ ₹4.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರಹದ ತಪ್ಪುಗಳು ಪುನಃ ಮರು ಕಳುಹಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿ ಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ನ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ, ಕಾಮತ್ ಅನ್ನಲೀಲಾ ಹೋಟೆಲ್, ಮಹಾರಾಣಿ ಬೇಕರಿ, ಮಹಾರಾಜ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್, ಕೆ.ಆರ್.ಬೇಕ್ಸ್, ತುಮಕೂರು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ, ಹುನಗುಂದದಲ್ಲಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೋರ್ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಶಾಪ್, ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಬೇಕರಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೇಕರಿ, ಬಾದಾಮಿಯ ಪಕ್ವಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇನ್, ನ್ಯೂ ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿ, ಪ್ರಭು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿಯ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಸಾಳಗುಂದಿ, ಎ.ಎಚ್. ಫಾರೂಕಿ, ಸಂದೀಪ ತಿಡಗುಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-19-1606875524