ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿದ ಜನತೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತರೂ ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೂ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಫ್ಯಾನ್, ಎಸಿ (ಹವಾನಿ ಯಂತ್ರಿತ) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿತಗೊಂಡರಂತೂ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಸು–ಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಅನುಭವವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾರದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನೀರೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ದಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ. 300 ರಿಂದ 400 ಅಡಿ ಆಳ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮೊರೆ ಹೋದ ಜನತೆ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುವ ಲಸ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಳನೀರು, ಜ್ಯೂಸ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಹ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಜನರು ಗುಂಪು, ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸೆಕೆ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆವರು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದರು ನವನಗರ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>