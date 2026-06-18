ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ವಕೀಲರಿಂದ ಮನವಿ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಿದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲ ಎನ್.ಎಚ್. ಗೌಡರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ನಡಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಓದುವವರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ರಮೇಶ ಬದ್ನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತರಾಗಿರುವ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಂದೂ ಹುದ್ದೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಾದ ಸುನೀಲ ಹೆಬಸೂರ, ಬಸವರಾಜ ಭಗವತಿ, ಇರ್ಫಾನ್, ನಿಂಗಣ್ಣ ಗೌಡರ, ಸಿ.ಎಚ್. ಮಡಿವಾಳರ, ಶಶಿಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಮೋದ ಶಿವನಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-19-1711311654</p>