ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಸಸಿಗಳು ಸಜ್ಜು, ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ರೈತರಿಗೆ, ಹೊಲದ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ರೈತರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ರೈತರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ತೋವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾವಿನ ತೋಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾವಿನ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಾದ ಕೇಸರ, ಅಲ್ಫಾನ್ಸೊ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಬಾಂಗನಪಲ್ಲಿ, ದಶಹರಿಯ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಲಿಂಬೆಯ(ಕಾಗ್ಜಿ) 10ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಕುಳಗೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಬೆಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಪೇರಲದ ಲಕ್ನೊ 49, ತೈವಾನ ಪಿಂಕ್ನ 5 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳಿವೆ. ಕಲಾದಗಿ ಚಿಕ್ಕು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕುವಿನ ಖಾಲಿ ಪತ್ತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಳಿಯ ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಿವೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ನೆಲ್ಲಿ, ಹುಣಸೆಯ ಕೆಂಪು ಹಣಸೆ, ಡಿಟಿಎಸ್ 1, ಸಿಹಿ ಹುಣಸೆ ತಳಿ, ಸೀತಾಫಲದ ಎನ್ಎಂಕೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಬಾಳನಗರ, ಅರ್ಕಾ ಸಹನ ತಳಿಗಳ ಸಸಿಗಳು, ಹಲಸಿನ ಗಮ್ ಲೆಸ್, ಅರ್ಲಿ ವಿಯಟ್ನಾಂ ತಳಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ವೆನಿಲಾ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಡ್ಡಿ, ತೆಂಗು, ಪತ್ರಿ ಹಣ್ಣು, ಬಳೂಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳಿವೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಜಂಬು ನೇರಳೆಯ ajg 85 ತಳಿ, ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥದ ದಾಲಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಾಗನಿ, ಸಾಗವಾನಿ ಸಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋವಿವಿಯ ಹಣ್ಣು ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆನಂದ ನಂಜಪ್ಪನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತೋವಿವಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ‘ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-1090513052</p>