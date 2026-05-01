ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸಮೀಪದ ಹೊಸ ಮುರನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ, ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೋಗರುಜಿನುಗಳು ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪಠಣ, ಶ್ರೀಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಎಲೆ ಪೂಜೆ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ಸೀರೆ, ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಘಳಿಗೆಗೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಡೊಳ್ಳು, ಪೋತು ರಾಜ, ವೀರಗಾರ್ಕಿಯವರ ಸೇವೆ, ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಜೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನ ಯಚ್ಚರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೌನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-19-883550471</p>