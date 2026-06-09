ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot

ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ - ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:55 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaEducation
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT