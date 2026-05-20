ಅರ್ಧದಷ್ಟೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಾನಿಗಳಿಂದ 160 ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟೂ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಸಾಪದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಗಂಟು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದೇ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹25 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ವಿವಿಧ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ, ಹೊಸ ದತ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ದಾನಿಗಳ ಬಳಿ ಕೇಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಯ ಮಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 32, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 12, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 13 ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ. ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 18 ಇದ್ದು, 10 ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 24 ಇದ್ದು, 14 ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಇದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯೋಜನೆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ.

'ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋ ಜನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದತ್ತಿ ಇರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಲವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ ದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೇ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿಯೂ ಬಂದ್: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ.

ಸಮ್ಮೇಳನಗಳೂ ಇಲ್ಲ: ಈ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದೆ. ಉಳಿದ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬ