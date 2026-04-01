ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದ ದುರುಪಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಅಂಗನ ವಾಡಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗೌರವ ಧನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ₹42 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹21 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ₹14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಘೋಷಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್, ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಂಡು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಏಳು ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ₹500 ಕೋಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ₹200 ಕೋಟಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೂ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಎನ್. ಮಹೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎತ್ತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ, ಕಳ್ಳೆತ್ತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣೂರ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಮಾದ್ರಿ, ಬಸವರಾಜ ಪರ್ವತಿಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>