ಮುಂಗಾರು ಅಭಿಯಾನ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಗಲಗೊಂಬ ಮತ್ತು ಸೂಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 50 ಜನ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮುಂಗಾರು ಅಭಿಯಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟೇಶಲು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಜೈವಿಕ ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾರರೋಗ, ಸೊರಗು ರೋಗ, ಅಂತ್ರಕ್ನೋಸ್ ಹಾಗೂ ತಾಂಬಾ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ, ಉತ್ತಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುವ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ತೆಂಗು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಪ್ಪ ಮಟ ರೋಗ, ಗೊನ್ನೆಹುಳು ಹಾಗೂ ಉರುಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ರುದ್ರೇಶ್, ಸತೀಶ್, ಶ್ರೀಪಾದ ಹಾಗೂ ಶಶಿಧರ ದೊಡಮನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-1222302860</p>