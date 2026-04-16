ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಆಮಿಷ: ₹7 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ₹7ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹8 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಹಣ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನೀಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಧೋಳದ ಮನೋಜ ಪೋದ್ದಾರ, ಅವರ ಪುತ್ರ, ಮುದ್ದಾಪುರದ ಮಾರ ಪೂಜಾರಿ, ಸುರೇಶ ಹುದ್ದಾರ, ಬಾಳಪ್ಪ ಕೋರಿ, ರಮೇಶ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ತಿಮ್ಮಾಪುರದ ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಸಕೋಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260416-19-811291001