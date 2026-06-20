ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜೂನ್‌ 21 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹುನಗುಂದ, ಅಚನೂರ, ಇಳಕಲ್, ಕಂದಗಲ್, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಕರಡಿ, ಅಮೀನಗಡ, ಕಡಿವಾಲ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ, ನಾಗೂರ, ಇದ್ದಲಗಿ, ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ಧನ್ನೂರ. ಬೆಣ್ಣೂರ, ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳೂರ, ಅಚನೂರ, ಸಂಗಾಪೂರ, ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ, ಗುಡೂರ, ಬಂಡರಗಲ್, ವಜ್ಜಲ, ಗುಗ್ಗಲಮರಿ, ಹೊಸೂರ, ಹನುಮನಾಳ, ಉಪನಾಳ, ಬಲಕುಂದಿ, ಮಾರಟಗೇರಿ, ಸೋಮಲಾಪೂರ, ಹಿರೇ ಓತಗೇರಿ, ಗೋನಾಳ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಕೆಂಗಲ್, ಕಟಗೂರ, ಬೊಮ್ಮಣಗಿ, ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಡೋಮನಾಳ, ಸಂಗಮ, ಗಂಜಿಹಾಳ, ಮೇದನಾಪುರ, ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-1044382280</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>