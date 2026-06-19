ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ನಾಳೆ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ನವನಗರ, ಶೀಗಿಕೇರಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, ನಾಗರಾಳ ಎಸ್, ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ನವನಗರ ಯುನಿಟ್-1 ಮತ್ತು 2, ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆರೂರ, ಕಲಾದಗಿ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಗದ್ದನಕೇರಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪೂರ ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೊನಿ, ಸಿಂದಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಮುಚಖಂಡಿ ಎಲ್.ಟಿ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ, ಸೂಳಿಕೇರಿ, ಶೀಗಿಕೇರಿ, ಗುಂಡನಪಲ್ಲೆ, ಸಂಗಮ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ, ಕೆಂದೂರು, ಕುಟಕನಕೇರಿ, ಮುಚ್ಚಳಗುಡ್ಡ, ಬಾದಾಮಿ, ಶಿವಪುರ, ಹೊಸೂರು, ಬೇಲೂರು, ಯರಗೊಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ, ಕಬ್ಬಲಗೇರಿ, ಗೊಂದಿ, ಮುತ್ತಲಗೇರಿ ಮತ್ತು ಆಡಗಲ್.</p>.<p>ಮುತ್ತಲಗೇರಿ, ಕಿತ್ತಲಿ, ನಾಗರಾಳ, ಶಿರೂರು, ಕಮತಗಿ, ಬೂದನಗುಡ್ಡ, ನಾಗರಾಳ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ, ಆಸಂಗಿ, ಹಳದೂರ, ಇಂಜಿನವಾರಿ, ತೋಗುಣಸಿ, ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಕೊಳ್ಳ, ಮಂಗಳಗುಡ್ಡ, ಚಿಮ್ಮಲಗಿ, ಲಾಯದಗುಂದಿ, ಕಿರಸೂರು, ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ, ಮಸಾರಿ, ಹನುಮಾನ, ಮಮಟಗೇರಿ, ತಪ್ಪಸಕಟ್ಟಿ, ಕುಳಗೇರಿ, ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ, ಕಾಕನೂರು, ಬಂಕನೇರಿ, ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪ, ನೀಲಗುಂದ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟಿ, ಹಾಲಿಗೇರಿ, ಹಲಕುರ್ಕಿ, ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ, ಬೆಳಗಂಟಿ, ಕೆರೂರ, ಉಗಲವಾಟ, ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ, ಜಲಗೇರಿ, ಕೈನಕಟ್ಟಿ.</p>.<p>ಹೆರಕಲ್, ಬಂಟನೂರ, ಯಂಡಿಗೇರಿ, ಉದಗಟ್ಟಿ, ಕಲಾದಗಿ, ಅಂಕಲಗಿ, ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ, ಮಡ್ಡಿ, ದೇವನಾಳ, ಸೌಂಶಿ, ಸೋಕನಾದಗಿ, ಚಿಕ್ಕಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ, ತುಳಸಿಗೇರಿ, ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ, ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ, ಶಾರದಲ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-19-1779850988</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>