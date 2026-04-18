ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಗರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಏ.19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ಮದೀನಾ ಕಾಲೊನಿ, ದೀಪಂ ಕಾಲೊನಿ, ಸ್ಪಂದನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆರೂಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಯಂಡಿಗೇರಿ ಲೇಔಟ್, ಆಟೊ ಸೆಕ್ಟರ್, ರೇಂಜ್ ಪಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಟ್ರರ್ಸ್, ದಾತ್ರಿ ಮಂಗಲ ಭವನ, ಅಗ್ರೋಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.70, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿವಿ, ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಲೇಔಟ್, ಜೋಶಿ ಲೇಔಟ್, ಯುನಿಟ್-1ರ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-19-2146966878</p>