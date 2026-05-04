ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದಿದ್ದರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> 2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ (ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಮೇಟಿ) ಅವರು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 5,878 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗಿತ್ತು. ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಲೈವ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು prajavani.netನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.</p>