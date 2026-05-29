ರಮ್ಯಾ ಜೋಶಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 31ರಂದು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಮ್ಯಾ ಜೋಶಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ 31 ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚೇತನಾ ದೇಸಾಯಿಪಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನವನಗರದ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಿಟಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ತಪಶೆಟ್ಟಿ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಿವಿವಿ ಸಂಘದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮೀನಾ ಚಂದಾವರಕರ, ಮಧುರೈ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಮ್ಸನಿ ಮಹಾದೇವನ್, ನಟರಾಜ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶುಭದಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡಾ.ವಿನೋದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿ, ಡಾ.ಸಂದೀಪ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ರಮ್ಯಾ ಜೋಶಿ 9 ನೃತ್ಯ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ತಮಿಳು ಇಸಾಯಿ ಸಂಗಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರಂತರ 24 ಗಂಟೆಗಳ 'ಹೈ ರೆಂಜ್' ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>