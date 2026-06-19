ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶರಣೆಯರ ಬದುಕು ದಾರಿದೀಪ - ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಲಂಗೋಟಿ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಶರಣೆಯರು ನಡೆಯಿಸಿದ ಸತ್ವಯುತ ಜೀವನ, ಬದುಕು ನಮಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಎಂದು ಚಿಂತಕಿ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಲಂಗೋಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 50ನೇ ಮಾಸಿಕ ಶರಣ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಲಂಗೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗ ಇಂದಿಗೂ ಜಗದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ 44 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚರಂತಿಮಠದ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಟೀಕಿನಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿ.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ, ವೀಣಾ ಕಲ್ಮಠ, ಎ.ಎಸ್. ಪಾವಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವ ‘ವಚನ ಮಂಥನ ಭಾಗ–1 ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವರದಾನೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಕುಸುಮಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಯರನಾಳ, ಲಲಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಬಸವಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿ. ಚವಡಾಪೂರ, ಎ.ಎಸ್.ಪಾವಟೆ, ಮಹಾಬಳೇಶ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಜಿ.ಎಂ.ಸಿಂಧೂರ, ಗ್ರಂಥದಾನಿಗಳು, ವೆಂಕಟೇಶ ಕೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ತಿಪಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ, ಎಂ.ಎಂ.ಜಿಗಜಿನ್ನಿ, ಬಸಮ್ಮ ಅವ್ವನ್ನವರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-19-11042979</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>