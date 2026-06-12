ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ರದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ

<p><em>ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ</em></p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಕುಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಕುಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದು ಆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 100, ಕುಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 40 ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರವೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಉಳಿದ ಕ್ರೀಡಪಾಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕುಸ್ತಿ, ಹಾಕಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ನ ಬೆಳಗಲಿ, ಚಿಮ್ಮಡ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ. ರಬಕವಿ–ಬನಹಟ್ಟಿ, ತೇರದಾಳ, ಬೀಳಗಿ, ಮುಧೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಟೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಸುನಿಲ್ ಪಡತರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಹಲಕುರ್ಕಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೆನೆನ್ನವರ, ಹನುಮಂತ ಕೆಂಪನ್ನವರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ ಪಡತರೆ, ಗೋಪವ್ವ ಕೊಡಕಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕರಿಗಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>5 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್, 8 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್, ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ.ಫೌಂಡೇಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಹಂತದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-19-90474688</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>