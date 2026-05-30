ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p><em>ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ</em></p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನವನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಈಜುಕೊಳವು ಈಜು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಈಜುಕೊಳವು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಾಗ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ.</p>.<p>ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ, ಈಜಲು ಬರುವವರ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿದ್ದರು. ಸೋರಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>₹1.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳವು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಕೋಚ್. ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಬರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಜು ಕಲಿಯುವವರು ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 6 ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಜು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಈಜುಕೊಳ ಬಂದ್: ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಅದು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-19-1426563051</p>