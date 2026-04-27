ತುಳಸಿಗೇರಿ ಆಂಜನೇಯ ಓಕಳಿ ಇಂದು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಳಸಿಗೇರಿಯ ಆಂಜನೇಯನ ಓಕಳಿ ಏ.27ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಓಕಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಬೂದಿಹಾಳ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಗಂಬ ಹಾಗೂ ಒಳಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಓಕಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರ ಏರಿಸುವುದು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹೊಂಡದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೊಂಡ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಉಗ್ರಾಣದ ಮುಂದೆ ಹಾಲಗಂಬ ಹಾಗೂ ಒಳಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಂದರ ಹಾಕಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಡುಬಿನ ವಿಶೇಷ: ಓಕಳಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಡುಬಿನ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಂಟು ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಕಡುಬು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಕಡುಬು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೆಳೆ ಕುದಿಸಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೂರಣ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡುಬು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪುರುಷರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರು ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಹರಿಸೇವೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಡುಬಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಓಕಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಓಕಳಿ ಮಾಡಿಸುವರು. ಓಕಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹8 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, 2040ರವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಕ್ತರು ಓಕಳಿ ಮಾಡಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ಕೆಂಗಲಗುತ್ತಿ ಎಂಬುವರು ಓಕಳಿ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>