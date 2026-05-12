ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಗೆಲುವು: ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

<p>ರಾಂಪುರ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಅವರ ಐವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಗೆದ್ದರೆ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವುದಾಗಿ ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಾದರದಿನ್ನಿ, ಪರಶುರಾಮ ಕಂಬಾರ, ಸಂಗಣ್ಣ ಮಾಗಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಣಗಿ ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-19-1915440352</p>