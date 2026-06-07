ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಣೆ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು: ಐಎಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕ ಹಾಗೂಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ‘ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ – ಹವಾಮಾನಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ‘ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಡಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಐವಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ,ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರಮೇಶ ಪೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಡಾ. ಬಿ. ಸಿ. ಯಲಮಾಲಿ, ಡಾ. ಅಶೋಕ ಬಡಕಾಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಸ್. ಹರವಿ, ಡೀನ್ ಪಿ.ಎನ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿನಯ ಕುಪ್ಪಸ್ತ, ಭಾರತಿ ಮೇಟಿ, ಸಿ.ಎಂ.ಜವಳಗಿ, ಭಾರತಿ ರೇಷ್ಮಿ, ಛಾಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರೊ.ಕಿರಣ ಅಸ್ವಾಲೆ , ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಆರ್ ಯೆಂಡಿಗೇರಿ. ಪ್ರೊ.ವಿ .ಪಿ. ಗಿರಿಸಾಗರ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಸಿ. ಯಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನವನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅರುಣಕುಮಾರ ಗಾಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಂದು ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಬೀಳಗಿ, ಸಂಪತ್ತ ಲಮಾಣಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಳನ್ನವರ, ಸಮಂಗಲಾ ಮೇಟಿ, ಅಪ್ಪು ರಾಠೋಡ, ಶಂಕರ ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಡಪದ, ಪ್ರೊ.ಹಿರೇಮಠ, ಮಂಜಣ್ಣ, ಪ್ರೊ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ನಿಡಗುಂದಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೇಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೌಢ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಸಿಗಲು ಪರಿಸರವೇಆಧಾರ. ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಾಧಾರ. ಎಂದುಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಜಾಕೋಬ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು, ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ಲೋಕರೆ, ಶೀಲಾ ಹದ್ಲಿ, ಶ್ವೇತಾ ಮಿರ್ಜಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಆರ್. ನರಸಾಪೂರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಬಿ. ಶಿರೂರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು: ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಧನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನರಗುಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ.ಜಿ.ಲಮಾಣಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ವೈ. ಬೊಮ್ಮಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-19-94010788</p>