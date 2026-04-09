ಬನಹಟ್ಟಿ: ನೇಣುಬಿಗಿದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ತಿಕ ನಾಯಕ (20) ಮತ್ತು ಬನಹಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಚ್.ಡಿ.ಸಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಪವಿತ್ರಾ ವಂಟಿ (19) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಪವಿತ್ರಾ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಲವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಗ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ತಿಕ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಯೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಆಕೆ 7.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೂಡ ಆಸಂಗಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ತೋಟದ ಬಳಿಯ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಜಯ ಧರಿಗೋಣ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>