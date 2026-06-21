<p>ಬೀಳಗಿ:ಸ್ಥಳೀಯ 9 ಜನ ಯುವಕರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ (ಅಗ್ನಿವೀರ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಚ್ಚಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠದ ಫಕೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೊಮಾರ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆ ಅಮರವಾದದು. ದೇಶವಾಸಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ವಿ.ಜಿ.ರೇವಡಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಕರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಂತ್ರ ಸದಾ ಮೊಳಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಗ್ನಿ ವೀರರಾದ ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ ಬಂಗಿ, ಆನಂದ ಕಣವಿ,ಭರತ ಮೂಲಿಮನಿ, ಆಸಿಫ್ ದಳವಾಯಿ,ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂತರಗೊಂಡ, ಮುತ್ತು ಟವಳಿ, ಸುರೇಶ ಬಾಡಗಂಡಿ, ರಮೇಶ ದಂಧರಗಿ ಹಾಗು ಆಕಾಶ ಹೆರಕಲ್ಲ ಬೀಳಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಕಣವಿ, ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದು ದಳವಾಯಿ , ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೋಟದ,ಮಲ್ಲು ತೇಲಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚೌದ್ರಿ, ಆನಂದ ಮೋದಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಳ್ಳೂರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-19-1831810014</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>