ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ: ವೀರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಬೀಳಗಿ:</strong> 'ಹಡೆದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನೆ ಗುರು ನಮನ ಮಾಡಲು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಸೇರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕುಂದರಗಿ ಚರಂತಿಮಠದ ವೀರಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುವಂದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ರವಿ ಕಂಗಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷೃಕರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಣದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ತಪ್ಪಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಚೇರಮನ್ ಬಸವರಾಜ ಖೋತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಡೊಳ್ಳು, ಕರಡಿ ಮಜಲು, ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಬಿ.ಗುಳೇದ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆರ್.ಜಿ. ಜಾಧವ, ಆರ್.ಆರ್. ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ತಳವಾರ, ಡಿ.ಎಂ. ರಾಮಥಾಳ, ವಿ.ಎಸ್. ಕಂಬಾರ, ಎಸ್.ಕೆ. ಪಟ್ಟೇದ, ಎನ್.ಎ. ಕುಂಬಳಾವತಿ, ಎಸ್. ಯಮಕನಮರಡಿ, ಡಿ.ವೈ. ಚೌಧರಿ, ಎಸ್. ವೈ. ಫಕೀರನ್ನವರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ, ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕಟಗಿ, ಸಚಿನ್ ಪತ್ತಾರ, ಶಿವು ದೊಡಮನಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಸಾಳಗುಂದಿ, ಸಲಿಂ ಬಡೆಪ್ಪನವರ, ಗಂಗಾರಾಮ ಚಲವಾದಿ, ಈರಣ್ಣ ಮುಳ್ಳೂರ, ಬಸು ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರೇಮಾ ಪೂಜಾರಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಹೂಗಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುನೀಲ ತಳವಾರ, ಬಸವರಾಜ ದಾವಣಗೇರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>