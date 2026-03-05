ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಅಜ್ಜಿಯ ನಡಿಗಿಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನೇ ಶಕ್ತಿ...

<p><strong>ರಾಂಪುರ</strong>: ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೂ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಂದಿಲ್ಲ. ಯುವಕರ ಜೊತೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕುಂಬಿಯ ಶಾರಮ್ಮ ಮುರಗೋಡ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಶಿರೂರ ಬಳಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಅಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯಾಗಲ್ವ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ‘ನನಗೇನೂ ಆಗೂದಿಲ್ರಿ, ಆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಯ್ಯನೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನ..' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿ ಶಾರಮ್ಮ, ‘ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿತನಕ ನಡಿಯಾಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿನ್ರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>