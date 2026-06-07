ಭರತೇಶ ಕಾಲೇಜು ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಿವಿವಿಎಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಡಾ.ಹನಿಮನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಿವಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭರತೇಶ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಭರತೇಶ ಕಾಲೇಜು ತಂಡಕ್ಕೆಉಜ್ಜೀವನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೀರಕರ ₹25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು. ರನ್ನರ್ ಆಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಿವಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಕಾಲೇಜು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ಅರುಣ ಹೂಲಿ ₹15 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಶೋಕ ಕರಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆಯು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ, ಡಾ.ದೀಪಕ, ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾ.ವಿನೋದ, ಡಾ.ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-19-1718448091</p>