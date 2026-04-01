ಪೈಲ್ವಾನರ ಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತ ಜನ

ಬೀಳಗಿ: ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನರು ಪಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇತ್ತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗೆದ್ದ ಪೈಲ್ವಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಖಾಡ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸೋಮವಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕಪ್ಪರ ಪಡಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜನರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಕಣ್ಮುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೆ ಜನ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು, 5ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದ ವರಗಿನವರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.ಯುವಕರ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶೇಷಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಯೋಜಿತ ಶ್ರೀಗಳಾದ ನಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>