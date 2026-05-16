‘ಧರ್ಮ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ’

ಬೀಳಗಿ: 'ಧರ್ಮಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸೋದರತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್– ತೆಲಂಗಾಣ ಜಗದ್ಗುರು ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಸೂಫಿ ಸೈಯದ್ ಭಾಷಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಬಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಹುಸೇನ್ಪೀರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾವೈಕ್ಯದ ಪವಿತ್ರಭೂಮಿ ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಜಾತಿ, ಮತದ ಭೇದ ಮರೆತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲು ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೀಳಗಿ ಕಲ್ಮಠದ ಗುರುಪಾದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸೌಂದರ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಧರ್ಮ ಶಾಶ್ವತ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಿರಿಸಾಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಿರೇಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದ್ವೇಷ, ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎಂಬ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೀಳಗಿ ಬ್ರಹನ್ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೀಳಗಿ ಸೋಮಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠದ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಠದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಂಡಿತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಭಹಾನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎಚ್. ಯಾಳವಾರಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಾನಂದ ಉಪ್ಪಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದ ಭೀಮಶಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುರಾಜ ಲೂತಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗಣಪತಿ ಬುಡ್ಡರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದು ದಳವಾಯಿ, ಶೇಖಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಸಂಜಯ ಮುರುನಾಳ, ಸಿದ್ದು ಮಳಗಾವಿ, ಮಹಾದೇವ ಗಾಣಿಗೇರ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬುಡ್ಡರ, ರಮೇಶ ಕಾಗದಾಳ ಹಾಗೂ ಹುಸೇನ್ ಪೀರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>